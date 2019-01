ROMA – Perché “Adrian”, lo show e la serie animata firmata Adriano Celentano, è finito un’ora prima di quanto programmato? Tutto è iniziato intorno alle 21,25. Dopo una luna introduzione con Nino Frassica e Natalino Balasso, Celentano è arrivato all’ultimo. Tre minuti. Tanto è rimasto sul palco il “molleggiato”. Poi, dalle 22,12 alle 23,15, è andata in onda la prima puntata della serie (la graphic novel disegnata da Milo Manara). Al termine della puntata però è andata direttamente in onda la… sigla. Il programma però, sarebbe dovuto durare fino a mezzanotte. Mezzanotte inoltrata. Fino a quando poi sarebbe dovuta andare in onda una edizione del Tg5. Così si legge, almeno, sul sito di “Canale 5”.

Cosa è successo? Ad aver messo in crisi lo show, probabilmente, sono state le defezioni, all’ultimo secondo, di Michelle Hunziker, Teo Teocoli, e Ambra Angiolini (qui tutti i dettagli). Adesso non resta che aspettare la puntata di stasera. Per la cronaca: sul sito di “Canale 5” “Adrian”, show più seconda puntata, è programmato dalle 21,34 alle 23,58. Almeno per ora.