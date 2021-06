Adriana Martino (in una foto degli anni Settanta) chi è: età, marito, la figlia Valentina Martino Ghiglia, la carriera come soprano e come attrice

Adriana Martino chi è: età, marito, la figlia Valentino Martino Ghiglia, la carriera come soprano, attrice e cantante. Adriana è ospite a Oggi è un altro giorno in onda su Rai Uno a partire dalle 14.

Dove e quando è nata Adriana Martino. La carriera come attrice

Adriana Martino è nata ad Aversa (Napoli) il 26 giugno 1931. Sua sorella è l’attrice Miranda Martino. Inizia la carriera come attrice e partecipa ad importanti film come Le cantatrici villane (1958), La Bohème (1965) di Franco Zeffirelli e Cavalleria rusticana (1968). Adriana è anche una cantante di soprano, una regista e un attrice di teatro.

Marito e figli di Adriana Martino

Adriana Martino è stata sposata con il compositore, direttore d’orchestra e pianista Benedetto Ghiglia, originario di Fiesole e deceduto a Roma il 4 luglio 2012. Dalla loro unione, il 26 ottobre del 1967 è nata Valentina Martino Ghiglia di professione attrice. Valentina ha recitato in pellicole come Inconfeso (2020), Un commissario a Roma (1993) e Impressione (2011).

Dei suoi genitori, in un’intervista di qualche anno fa Valentina ha raccontato: “Io in teatro ci sono nata. I miei genitori sono dei teatranti, mia madre ha iniziato come cantante lirica ed poi è divenuta regista; mentre mio padre è un musicista. I miei primi denti da latte me li sono tolti nei camerini dei teatri, quindi era naturale”.