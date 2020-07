Ogni Mattina, Adriana Volpe e Alessio Viola hanno cominciato su Tv8 la conduzione del nuovo contenitore mattutino. E c’è chi dice che i due abbiano già litigato: ad insospettire telespettatori ed addetti ai lavori un episodio avvenuto in diretta tv.

Forse è solo questione di tempo per ingranare. Fatto sta che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, entrando in studio ha provato a dare il gomito a Viola che si è dileguato ed ha cominciato la trasmissione.

Alessio Viola, ad inizio trasmissione ha fra l’altro ironizzato dicendo una frase che alcuni hanno letto come sospetta: “Il problema è la conduzione di coppia, io sono venuto già litigato”.

Il riferimento probablmente è agli screzi tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano a La Vita in Diretta. Secondo alcuni potrebbe però nascondere dell’altro.

Ogni Mattina non ha convinto il pubblico

La puntata del debutto di Ogni Mattina su Tv8 non ha convinto il pubblico: appena 98.000 telespettatori con l’1% di share, segnando l’1,53% nella prima parte e lo 0,76% nella seconda.

Come spiega Il Fatto Quotidiano si tratta di

“Quasi il 50% in meno rispetto ai prodotti in replica o ai film a costo zero. Sarà per questo che in apertura della seconda puntata ieri 30 giugno Alessio Viola non è sembrato particolarmente in vena di scambi di gag con la coconduttrice Adriana Volpe”.

Sempre secondo il Fatto però,

“Tra i due sembra esserci affiatamento ed entrambi nel loro ruolo sono bravi”.

“Peccato che spesso, quando si tenta di fare la tv generalista senza averne i budget e non introducendo nuove idee, si rischia di non attirare pubblico. Ogni mattina migliorerà?” (fonte: Leggo, Il Fatto Quotidiano).