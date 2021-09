Adriana Volpe chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Chicco Cangini, Roberto Parli, figli, vita privata, dove vive, Giancarlo Magalli, Rai, Grande Fratello Vip. La conduttrice Adriana Volpe è opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da questa sera 13 settembre. Il reality condotto da Alfonso Signorini è in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Adriana Volpe

Adriana Volpe è nata a Trento il 31 maggio del 1973. Ha 48 anni. E’ alta 170 cm. Dopo il diploma di maturità scientifica si trasferisce a Roma. Qui inizia, nel 1990, la sua carriera da modella, sfilando a Milano, Parigi, Zurigo e Tokyo. Nel 1993 fa il suo debutto in televisione venendo scelta da Michele Guardì come valletta per il programma Scommettiamo che…?. Profilo Instagram: adrianavolpereal.

Chicco Cangini, Roberto Parli, figli: dove vive, vita privata di Adriana Volpe

La conduttrice si è sposata due volte. Il primo matrimonio, con l’imprenditore Chicco Cangini, dura appena quattro mesi. Nel 2008 si sposa con l’imprenditore svizzero Roberto Parli da cui ha la sua prima ed unica figlia, Gisele, nata nel 2011. Nel 2020 i due si separano. La conduttrice vive a Roma.

Adriana Volpe e la lite con Giancarlo Magalli

La conduttrice, nel 2017, si è scontrata con il collega Giancarlo Magalli prima in diretta tv, poi sui social. Nel 2019 i due si sono ritrovati in tribunale dopo che la conduttrice ha denunciato Magalli per diffamazione.

Adriana Volpe non perdona Giancarlo Magalli: “L’ho denunciato e aspetto giustizia. Non lo faccio per me, ma..”

La carriera di Adriana Volpe

La conduttrice nel 1995 conduce la rubrica di Rai2 Segreti per Voi e debutta come attrice sul grande schermo nei film Viaggi di nozze di Carlo Verdone e Croce e delizia di Luciano De Crescenzo. Dal 1999 al 2009 conduce su Rai2 Mezzogiorno in famiglia e dal 2003 al 2009 Mattina in famiglia. Nel 2004 realizza un calendario per il settimanale Panorama ed entra nell’Albo dei giornalisti.

Nel 2007 è tra le concorrenti della seconda edizione del talent Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci. Dal 2009 al 2017 conduce il programma I fatti vostri su Rai2 insieme a Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo. Nel 2020 partecipa come concorrente della quarta edizione del reality Grande Fratello VIP e nello stesso anno ufficializza il suo passaggio a TV8, dove conduce il programma Ogni Mattina.

