Adriana Volpe non perdona Giancarlo Magalli: “L’ho denunciato e aspetto giustizia. Non lo faccio per me, ma..”

Adriana Volpe, che dal prossimo 18 gennaio tornerà alla guida di Ogni Mattina su Tv8, intervistata dal Corriere della Sera, ha raccontato di non aver cambiato idea su Giancarlo Magalli, ribandendo di essere in attesa di giustizia.

“Rispetto ad allora c’è stata un’evoluzione personale: ogni pezzo della mia vita professionale è stata importante per crescere. Ma lavorare con Giancarlo è stato molto difficile. In me rimane la voglia di un senso di giustizia che mi aspetto”, ha affermato Adriana Volpe al quotidiano. “Non mollo: non lo faccio per me, che ho preso un mio percorso, ma per chi arriverà dopo. Investo tempo, energie e anche soldi per la tutela del lavoro: non è possibile che se uno alza il dito per segnalare una questione seria non solo non venga ascoltato ma addirittura zittito e messo in disparte. Che si tratti di uomini o donne, non cambia”.

Adriana Volpe svela i suoi concorrenti preferiti del Grande Fratello Vip

“La conduttrice, in un’altra intervista rilasciata a Chi, ha rivelato i suoi concorrenti preferiti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La Volpe ha preso parte lo scorso anno al reality show condotto da Alfonso Signorini, in qualità di concorrente, ma ha dovuto abbandonare il gioco a poche settimane dalla fine del gioco per la morte del suocero.

“Chi se lo perde! È un appuntamento fisso per me. In quella casa ho lasciato un pezzo di cuore. Ho trascorso oltre 70 giorni e sono nate delle belle amicizie, oltre a un rapporto speciale con il pubblico. Grazie al programma di Alfonso Signorini ho voltato pagina con il mio passato e ho potuto sperimentare un modo inedito di fare televisione senza filtri e senza copioni. Quest’anno in finale vedo Tommaso Zorzi e Stefania Orlando”.

Adriana Volpe ribadisce di fare il tifo per Stefania Orlando, a cui è legata da una profonda amicizia. “Noi siamo amiche e ci vogliamo davvero bene. Stefania, qualche giorno prima del suo ingresso, mi ha telefonato e mi ha chiesto dei consigli. Le ho detto di essere autentica, senza paura e senza compromessi e devo ammettere che è riuscita a tirare fuori il suo vero carattere”. (fonti CORRIERE DELLA SERA, CHI)