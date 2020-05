Adriana Volpe: “Magalli? Ancora aspetto le scuse…”

ROMA – Intervistata dal settimanale Oggi, Adriana Volpe parla per la prima volta del suo nuovo programma su Tv8 che, dice, m2i darà l’opportunità di spiccare il volo, oggi ho tutti gli strumenti. Ho davvero un’occasione straordinaria. Sono riconoscente alla Rai ma è il mio passato…”.

Della celebre lite con Magalli, lite ormai fin troppo nota, parla come di un capitolo chiuso.

“Le sue scuse avrebbero certamente avuto un significato umano per me, visto che ciò che giuridicamente deve fare il suo corso andrà avanti.

Dal 2017 non mi ha mai cercata, ha avuto mille occasioni per farmele, queste scuse.

È morto mio suocero recentemente e non mi ha fatto nemmeno le condoglianze.

Quindi, ribadisco: sono ancora qui che aspetto…”.

Di sé Adriana Volpe dice:

“Ho un’anima guerriera. Ho dovuto fare i conti con le ingiustizie, con i compromessi.

Ma gli ostacoli non hanno mai fermato il mio percorso.

Tengo strette certe mie battaglie e certe mie cadute…

A 47 anni mi è ben chiaro che il valore aggiunto di una donna non è nel suo aspetto. Adesso non ho paura a mostrarmi senza filtri e senza trucco, pur non rinnegando che da giovane io abbia valorizzato il mio aspetto esteriore”. (Fonte: settimanale Oggi).