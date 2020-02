Adriana Volpe, il marito Giuseppe Parli la critica per i “comportamenti ambigui” nella Casa del Gf Vip

ROMA – Il marito di Adriana Volpe non sembra gradire alcuni atteggiamenti che la moglie ha all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Mentre la Volpe sta cercando il suo riscatto con il reality show dopo l’esclusione dalla Rai, il marito Giuseppe Parli non sembra essere contento di quello che succede all’interno della Casa.

Intervistato dal settimanale Chi, Parli ha ammesso di essere rimasto colpito da alcuni comportamenti della moglie. A dargli fastidio è stato prima il bacio scherzoso con Pago, poi il flirt con Andrea Denver e, infine, la presunta storia con Antonio Zequila categoricamente smentita da Adriana.

Parli, marito di Adriana Volpe e padre di Gisele, la loro bambina, a Chi ha detto: “Il gossip (mi ha dato fastidio, ndr). Lei sa come funziona ed era stata la prima a dirmi che avrebbe evitato comportamenti ambigui e a raccomandarsi con me, invece ogni settimana parlano di un nuovo flirt e non è carino, anche perché c’è di mezzo una bambina piccola e basta un solo compagno di classe che le dice ‘tua mamma ha baciato un altro’ a farla star male'”.

Il marito di Adriana Volpe spiega che non si tratta di un eccesso di gelosia: “Non sono geloso, sono 14 anni che viviamo distanti e non ci chiediamo neanche con chi usciamo a cena – ha precisato lui – . Ma sono un marito innamorato e vedere certe immagini non è piacevole. Non sono arrabbiato con lei, ma il mio sentimento va rispettato”.

Andrea Denver, in diretta su Canale 5, non ha intanto esitato ad ammettere di provare una certa attrazione nei confronti della donna. Roberto Parli però, non sembra curarsi particolarmente di questa vicenda. A dargli fastidio sembrano essere altre cose: “[…]Adriana è grande abbastanza, è lei che deve ricordarsi di avere un marito e una figlia. Forse dentro la percezione di ciò che vediamo fuori è diversa, ma è per questo che le ho scritto, per proteggere lei e la nostra famiglia dai giudizi altrui“.

Il marito di Adriana Volpe, in questi giorni ha intanto scelto di andare in montagna con la figlia Gisele per così evitare di osservare tutti i movimenti della moglie nella Casa. “[…]Qui in Svizzera non riesco a vedere il live dalla Casa e non sto sveglio fino alle 4 di mattina. E anche Gisele si distrae e pensa meno alla mamma” ha concluso Roberto Parli.

