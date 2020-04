ROMA – Adriana Volpe entra a far parte di Tv8 e condurrà un programma del mattino insieme ad Alessio Viola.

Dopo la fine dell’esperienza in Rai e la partecipazione al Grande Fratello Vip, la Volpe dà una svolta alla sua carriera.

In vista della stagione estiva, Tv8 lancia una nuova produzione originale in diretta nella fascia mattutina.

La protagonista di questo nuovo format di Tv8 al fianco di Viola sarà proprio la Adriana Volpe.

“Sono entusiasta per l’inizio di questa nuova avventura – dichiara Adriana – credo in questo progetto e lo sposo pienamente”.

La conduttrice ha dovuto lasciare il Grande Fratello Vip per via del coronavirus, che ha colpito la sua famiglia.

Il suocero della Volpe è morto per il coronavirus e così ha deciso di abbandonare il reality show per stare vicino al marito e alle figlie.

Dopo una brillante carriera in Rai, dove ha preso parte ai programmi Mezzogiorno in famiglia, Mattina in famiglia e I Fatti Vostri, ora ha cambiato.

Sulla svolta professionale della Volpe ha pesato anche la discussione col conduttore e suo collega Giancarlo Magalli.

Ora ad affiancare la Volpe sarà Viola, giornalista per diverse testate e del tg su Sky TG24, e anche conduttore televisivo di programmi sia di informazione che di costume e intrattenimento. (Fonte: TvZap)