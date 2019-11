Adrian, Celentano e la critica a Bonolis: “Madre Natura, i maniaci…”

ROMA – Adriano Celentano è sbarcato di nuovo su Canale 5 con il suo “Adrian”. Ospiti speciali in trasmissione: Paolo Bonolis, Carlo Conti, Gerry Scotti, Massimo Giletti, Piero Chiambretti.

I sei sono davanti ad un tavolo e parlano a lungo della tv di oggi che viene paragonata alla tv di ieri. Adriano Celentano, ad un certo punto ha bacchettato Paolo Bonoslis per come propone la figura di Madre Natura durante il programma Ciao Darwin.

Secondo il cantante, la regia mostrerebbe un po’ troppo con dei primi piani che accentuano appositamente il lato b della modella di turno non dando in questo modo nessun “insegnamento ai maniaci”. Bonolis ha accettato la critica ed ha poi replicato: “Noi raccontiamo il trash, lo spettacolo in ogni epoca ha cercato di andare un pò più in la rispetto a quello che veniva proposto. Al giorno d’oggi i ragazzini hanno l’iPhone dove possono andare a vedere non solo il lato b di Madre Natura, ma Madre Natura quando viene coltivata da altri: quindi quello che mostriamo noi è niente!”, ha aggiunto.

Celentano ha poi criticato anche Carlo Conti con il suo Tale e quale show, spiegando di non approvare il modo in cui la giuria giudica i concorrenti della trasmissione. Il cantante del Ragazzo della via Gluck, dimostra ancora una volta di essere un grande osservatore dei tempi moderni ed anche della televisione italiana.

Fonte: Adrian