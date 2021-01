Adriano Celentano, endorsement pro vaccino a Domenica In. Il cantante, intervenuto in diretta con Mara Venier, ha detto che lui e la moglie Claudia Mori faranno il vaccino anti Covid.

Non solo, Celentano ha fatto i complimenti a Giovanna Ralli, che era in studio. Il cantante ha elogiato la sua bellezza senza tempo.

Adriano Celentano farà il vaccino anti Covid

”Io e Claudia (Mori) siamo chiusi da praticamente un anno in casa e l’altro giorno ci hanno portato il pigiama a righe”, dice Adriano Celentano intervenendo a Domenica In. Lo farete il vaccino? Chiede Mara Venier. ”Io non ho mai fatto il vaccino ma sono d’accordo di farlo ora”, risponde Celentano che è intervenuto a sorpresa per salutare Giovanna Ralli ospite in studio.

Celentano e i complimenti a Giovanna Ralli durante Domenica In

”Stavo mangiando una mela, ho guardato la tv e sono rimasto colpito dalla tua giovinezza. Dimostri 35 anni di meno”, ha detto Celentano a Giovanna Ralli.

“Stavo mangiando una mela, e ho alzato lo sguardo sul televisore e ho detto a Claudia, ma quella che non sarà mica Giovanna Ralli? Impossibile! Mi ha suggerito di chiamarvi e farti i complimenti in diretta. Sono davvero rimasto colpito dalla tua giovinezza”.

La Ralli ha risposto così: “La mia infanzia, la mia giovinezza, non l’ho vissuta, quindi dentro di me c’è c’è questo. Mi sento ragazzina, mi sento ancora ragazzina, che devo fare? È così. Grazie mille davvero Adriano”. (Fonte Domenica In – Raiplay)