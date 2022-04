Adriano Panatta chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera. L’ex tennista Adriano Panatta è ospite questa sera 29 aprile del programma Propaganda Live. Il programma condotto da Diego Bianchi è in onda su LA7 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Adriano Panatta

Adriano Panatta è nato a Roma il 9 luglio del 1950. Ha 71 anni. Si avvicina al mondo del tennis grazie al padre, Ascenzio, custode del “Tennis Club Parioli”. Inizia a frequentare i corsi del circolo all’età di 6 anni. All’età di 17 anni fa la sua prima apparizione nel circuito amatoriale agli Internazionali d’Italia, che sarebbero diventati “Open” l’anno successivo, sconfiggendo all’esordio Álvaro Peña. Al secondo turno fu sconfitto da Ray Ruffels.

Moglie, figli, Instagram, vita privata di Adriano Panatta

Per quanto riguarda la vita privata di Panatta, ha chiuso nel 2014 la lunga relazione con Rosaria Luconi, con cui ha avuto tre figli, Rubina, Niccolò e Alessandro. Figli presenti al secondo matrimonio del tennista: “Sono felici per me e io felice che ci siano. Il viaggio di nozze? Di questi tempi faremo un brindisi tra amici, poi ce ne torneremo a casa belli tranquilli”, aveva detto Panatta. Panatta si è sposato la seconda volta con l’attuale compagna, Anna Bonamigo. Profilo Instagram: adrianopanatta_official.

La carriera di Adriano Panatta

Panatta è considerato il miglior giocatore italiano dell’era Open e uno dei più grandi di sempre. Nel suo palmarès figurano 10 tornei del circuito maggiore in singolare (record per il tennis italiano) su 26 finali disputate, oltre a 18 titoli su 28 finali in doppio.

Nel 1976, il suo anno magico. Panatta trionfa in singolare agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, unico tennista italiano della storia ad aver centrato l’accoppiata nella stessa stagione. Il solo nell’era Open ad aver conquistato una prova del Grande Slam. Nello stesso anno contribuisce all’unica vittoria della Coppa Davis da parte della nazionale italiana. Con il 4º posto raggiunto nel 1976, vanta la miglior classifica ATP mai raggiunta da un tennista italiano dall’introduzione del sistema di calcolo computerizzato, mentre il 7º posto del dicembre 1976, è la migliore posizione con cui un tennista “azzurro” abbia chiuso una stagione agonistica.