Adriano Pappalardo chi è: vita privata, moglie, vita privata, canzoni, moglie e figli, carriera, l’incidente. Il cantante pugliese è tra gli ospiti di Serena Bortone nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nato: la biografia di Adriano Pappalardo

Adriano Pappalardo nasce a Copertino in provincia di Lecce, il 25 marzo del 1945. Ha 77 è del del segno zodiacale dell’Ariete. Adriano Pappalardo inizia ad avere la passione per il canto durante l’adolescenza.

Nel 202o, a Vieni da me raccontò un episodio scoppiando in lacrime. L’artista ha prima raccontato del rapporto difficile con il padre:” Quando gli ho detto che volevo fare il cantante, mi ha cacciato via di casa. Mi ha detto ‘Non sei mio figlio’. Ma qualche anno dopo, quando mi invitarono come super ospite al Festivalbar, lo feci venire all’Arena di Verona. In quell’occasione mi disse ‘Sono fiero di essere tuo padre’. È stato il momento più bello della mia vita, poi l’anno dopo se n’è andato”.

Moglie, figli, patrimonio: la vita privata di Adriano Pappalardo

Pappalardo conosce la donna che diventerà poi l’amore della sua vita nel 1972. Si tratta di Lisa Giovagnoli: i due, nel 1976 hanno avuto un figlio, Laerte, che per diversi anni è stato insieme a Selvaggia Lucarelli. La Lucarelli e Laerte hanno regalato ad Adriano un nipote. Si tratta di Leon, nato a Roma il 15 gennaio 2005.

Tornando alla moglie di Adriano Pappalardo, Lisa Giovagnoli, i due si sono sposati solo dopo 38 anni di fidanzamento. La donna, prima di conoscere il marito, è stata infatti sposata con un altro uomo da cui ha avuto un figlio, Marco. Proprio per questo motivo, i due non si sono potuti sposare in chiesa.

Non ha profili social ufficiali, quindi è molto di difficile scoprire qualcosa in più sulla sua sfera privata. Non si sa dove viva né si hanno informazioni sui suoi guadagni.

La carriera di Adriano Pappalardo

Artista di successo, Adriano Pappalardo è uno dei cantanti che più hanno spopolato in Italia negli anni ’70 e ’80. Oltre a cantare ha anche partecipato ad alcuni film italiani come La Piovra 4, Rimini Rimini e Il falco e la colomba. In tv è stato tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi, nel 2003, la prima edizione.

Nel 1971 viene preso dall’etichetta discografica Numero Uno e poco dopo viene scoperto da Lucio Battisti che gli consiglia di usare un nome d’arte, cosa che Pappalardo si rifiuta di fare.

Il suo debutto avviene nel programma Tuttinsieme con il suo primo singolo, “Una donna”.

Il suo successo è sempre più in crescita e dopo aver scritto e pubblicato varie canzoni e alcuni album, Adriano inizia vari tournée in giro per l’Italia, anche in compagnia del famoso Umberto Tozzi. La canzone con cui riscuote più successo è “Ricominciamo”.

Nel 1984, debutta nel mondo del cinema con il film A tu per tu di Sergio Corbucci. Pappalardo entra a far parte anche di alcuni programmi televisivi e ne crea uno. Si tratta di “Casa Pappalardo” che racconta l’ambiente in cui vive.

Memorabile è inoltre la sua partecipazione alla prima edizione de L’Isola dei Famosi, nel 2003. Ora, a quanto pare, sarà nel programma Star in the Star condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

L’incidente di Adriano Pappalardo

Nel 2016, Adriano è vittima di un incidente. Il 3 agosto e con il parapendio si schianta al suolo sul litorale pontino. Viene ricoverato presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove vengono effettuati immediatamente i primi accertamenti. Si è fratturato le costole e la tibia.

Ad oggi, Pappalardo si è completamente ripreso. Questo il racconto dell’incidente sempre a Vieni con me: “Ho la passione per il volo e faccio parapendio. Una volta, prima di un lancio, non mi sentivo sicuro, ma mi sono lanciato lo stesso. A sette metri dal terreno, un’ala è andata sotto vento e mi sono schiantato sul terreno battuto. Ho avuto delle costole rotte e un ematoma alla testa. Ho rischiato di brutto, sono miracolato. Era il giorno dell’anniversario della morte della mia mamma, è lei ad avermi protetto”.