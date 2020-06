Adriano Pappalardo, il figlio Laerte (nella foto Instagram) ricoverato in ospedale dopo un malore in Cilento

MARINA DI CAMEROTA (SALERNO) – Paura per Laerte Pappalardo, figlio del cantante Adriano Pappalardo.

L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi si trovava a Marina di Camerota, in Cilento, per accompagnare il padre, impegnato come testimonial per Unieuro in uno spot che verrà girato nell’area marina protetta del Pozzallo.

E’ accaduto intorno alle 22:30 di giovedì 11 giugno, subito dopo cena. Laerte Pappalardo, 44 anni, ha accusato un improvviso malore mentre si trovava insieme al padre e ad alcuni membri dello staff.

I soccorsi e il ricovero in ospedale

E’ stato chiamato il 118 e sul posto è arrivata un’ambulanza. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi all’attore, che è stato quindi trasferito all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per accertamenti.

Le sue condizioni non sembrano gravi. Secondo il Giornale del Cilento potrebbe essersi trattato di una congestione.

Chi è Laerte Pappalardo

Figlio del cantautore Adriano Pappalardo, Laerte è nato a Milano nel 1976. Attore e personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi, è stato anche marito di Selvaggia Lucarelli. Dal matrimonio dei due, durato tre anni, è nato Leon.

Durante la partecipazione al reality show Rai Laerte Pappalardo ha stretto una amicizia con Nina Moric. (Fonte: Il Giornale del Cilento)