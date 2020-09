Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, incontro tra ex al Grande Fratello Vip. Lei: “Mi hai fatto molto male”

Primo scontro nella Casa tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, ex fidanzati con un rapporto turbolento alle spalle, anche se ora l’attrice rinnega l’attore.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra si sono rincontrati nella casa del Grande Fratello Vip.

I due si erano conosciuti sul set di una fiction. Alfonso Signorini aveva già anticipato che i rapporti tra loro non erano idilliaci e che, dalla loro separazione, non si sono mai più visti.

Inoltre, secondo rumors, pare che l’attrice volesse rinunciare all’esperienza del Grande Fratello quando ha saputo della presenza di Morra.

Massimiliano Morra, sempre secondo il gossip, pare abbia un carattere fumantino e che per Adua Del Vesco sia arrivato addirittura alle mani con un suo collega di set.

E così ieri sera, si sono ritrovati, nuovamente, una di fronte all’altro della Casa più spiata d’Italia.

Un primo incontro ricco di scintille

Massimiliano Morra è il primo a parlare: “Ti ho voluto molto bene in passato”. Lei nega: “Ho qualche dubbio”.

L’attore non si tira indietro e rivendica il fatto di essere stato irruento in certe circostanze.

“So di essermi comportato molto male con te, sono stato molto male. Se non mi sono fatto più sentire è perché ci stavo male.

Sono venuto qui anche per cercare di mostrare il mio carattere. Sono propenso anche a un riavvicinamento. Penso che la vita vada vissuta in avanti e non all’indietro”.

L’attrice, in maniera schietta, sottolinea che il suo obiettivo è quello di viversi a pieno questa esperienza.

Prima di ciò però rinnega la storia con Morra: “È stato più che altro un avvicinamento”.

“Sono venuta qui per vivermi il presente. Sai benissimo quello che è accaduto ma non ho intenzione di raccontare certi dettagli, anche per rispetto del mio compagno e della tua compagna.

Affronto questo percorso in maniera tranquilla perché non ho niente da nascondere. Mi fa piacere che tu ti sia pentito. Mi hai fatto tanto male e non me lo aspettavo.

Mi fa piacere abbia capito di avermi fatto male ma ho imparato a selezionare le persone e non voglio una personalità come la sua accanto a me.

È finita per una serie di motivi, la gelosia è solo uno di questi”.

Infine, a termine della prima puntata del reality, il primo ad essere nominato è stato Massimiliano Morra.