Afef Jnifen si è sposata: matrimonio con il manager Alessandro Del Bono in Costa Azzurra (Foto Instagram)

Afef Jnifen si è risposata: nozze con il manager Alessandro Del Bono in Costa Azzurra, a Saint Tropez, per la conduttrice ed ex moglie di Marco Tronchetti Provera.

Afef si è sposata: matrimonio con Alessandro Del Bono in Costa Azzurra

Ad annunciare il matrimonio è stata la stessa Afef con un post su Instagram: una foto della coppia e come didascalia semplicemente la parola “Noi” seguita da due emoticon, un cuore ed un anello nuziale.

Afef Jnifen ha sempre tenuto molto alla propria privacy. Nel novembre 2018 la separazione dal primo marito, il manager Marco Tronchetti Provera, era stata annunciata con una nota stampa.

Chi è Afef Jnifen: età, nazionalità. carriera, marito, Marco Tronchetti Provera

Ma chi è Afef Jnifen? Nata in Tunisia da un ministro del governo tunisino e da una donna di origini turche, ha iniziato da giovane la carriera di modella. Si è prima trasferita a Parigi e poi in Italia, dove lavora per Alaia, Armani, Gaultier, Chanel, Cavalli.

Negli anni Novanta lavora in televisione, prima come ospite e poi come conduttrice. Conosce l’imprenditore Marco Tronchetti Provera e i due si sposano nel 2001 a Portofino.

Dal 2003 è giornalista pubblicista, iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, iscrizione che le è stata contestata in seguito alla sua partecipazione ad alcune pubblicità per il marchio L’Oréal. Nel 2018 si è separata consensualmente da Marco Tronchetti Provera.

In questi giorni le nozze di Afef Jnifen con Alessandro Del Bono a Saint Tropez, in Costa Azzurra. Afef ha un figlio, di nome Sammy.