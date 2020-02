Raffaella Fico e la foto della scollatura su Instagram

ROMA — Raffaella Fico pubblica su Instagram uno scatto che mostra la vistosa scollatura e i fan apprezzano. La Fico è nota per essere stata una delle concorrenti tra le più amate del Grande Fratello.

La ragazza originaria di Napoli, è entrata nella Casa più spiata d’Italia nel 2008. Di lei spesso si parla per la relazione burrascosa che ha con il suo ex compagno Mario Balotelli da cui ha avuto sua figlia Maria Pia.

Su Instagram, l’ex gieffina conta ben 475 mila followers. Lei, ogni tanto ama condividere sul suo profilo foto e video delle sue giornate. Come accaduto anche in questo caso, i suoi scatti non passano inosservati. Nella foto, Raffaella indossa una maglia aderente con uno scollo che lascia vedere molto. E la scelta di aver scattato la foto zoomando proprio lì scatena i fan dell’ex gieffina. Tra i tanti apprezzamenti c’è però anche chi la critica alludendo al fatto che si possa essere rifatta qualche parte del corpo.

Raffaella Fico, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi questa estate aveva raccontato di essere diventata molto complice con Balotelli. La fico si era detta molto contenta del rapporto che si è instaurato tra i due: “Ora siamo molto complici – raccontava la Fico al settimanale diretto da Alfonso Signorini – Ci sentiamo tutti i giorni per la bambina. Abbiamo ritrovato la nostra serenità. Non è stato semplice affrontare la gravidanza da sola. Abbiamo sbagliato entrambi, eravamo molto giovani. Pia è stata frutto del nostro amore”.

Fonte: Instagram