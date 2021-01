Momenti di imbarazzo durante l’ultima puntata di “Affari tuoi“, trasmissione televisiva in onda su Rai 1.

Un concorrente ha gelato il conduttore Carlo Conti con una battuta abbastanza fuori luogo per una trasmissione che va in onda in prima serata.

Affari tuoi, la gaffe del concorrente imbarazza Carlo Conti: “Vi dico cosa piace a mia moglie…”

Affari tuoi ha cambiato alcune cose rispetto alle scorse edizioni. Adesso c’è un angolo dove dei futuri sposi devono farsi delle confidenze.

Praticamente devono rispondere ad alcune domande scrivendo le risposte su dei fogliettini che non vengono mostrati fino a quando non lo dice il conduttore.

I futuri sposi rispondono alle stesse domande. Tutto questo viene fatto per testare il loro feeling di coppia. La domanda che ha creato problemi è stata: “Cosa piace alla tua futura moglie di te?”.

Affari tuoi, il concorrente ha risposto: “Le piace il mio lato b”. Carlo Conti incredulo

La moglie ha risposto scrivendo: “Mi piacciono le sue spalle”. Il futuro marito, invece, ha rivelato che alla sua futuro moglie piace il suo lato b.

Una risposta decisamente imbarazzante. Probabilmente la futura moglie non voleva che si sapesse in diretta televisiva.

Infatti ha sbottato dicendo: “Ma cosa dici?!”. Anche Carlo Conti lo ha bacchettato dicendo: “Che hai detto?! Ma come ti viene in mente…”.

Affari tuoi, Carlo Conti in imbarazzo per la gaffe del futuro sposo. De Sica viene in suoi aiuto…

Dato che in studio si era creato un certo imbarazzo per la gaffe del concorrente, Christian De Sica, che era tra gli ospiti della trasmissione, ha cercato di sdrammatizzare con una battuta delle sue.

“Ma come ti è venuto in mente? È più piatto del mio”.

De Sica è riuscito nel suo intento perché dopo il suo intervento in studio è tornato il sereno e la trasmissione è stata portata a termine senza ulteriori intoppi.