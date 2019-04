ROMA – Affari Tuoi, uno dei game show tra i più seguiti della tv, potrebbe tornare su Rai 1 e questa volta in prima serata. Secondo TvBlog, infatti, la Rai starebbe pensando a quattro nuovissimi appuntamenti da trasmettere il prossimo giugno proprio sulla rete principale della Rai. Tra i nomi papabili per la nuova conduzione è stato fatto quello di Amadeus.

Non ci sono conferme da parte dell’azienda ma come riferito da TvBlog ci sono alte probabilità di vedere il ritorno in tv del game show che negli anni ha avuto importanti nomi alla conduzione, da Paolo Bonolis a Flavio Insinna. Se per ora si parla di solo quattro puntate, Affari Tuoi potrebbe sostituire I Soliti Ignoti.

Amadeus negli ultimi anni sta conquistando sempre di più il pubblico, tanto che potrebbe essere proprio lui il conduttore di questa nuova edizione di Affari Tuoi, e si vocifera ormai da tempo il suo esordio sul palco del Festival di Sanremo 2020.

In un’intervista, rilasciata a TvBlog, il presentatore de I Soliti Ignoti si è detto entusiasta della possibile chiamata. “Su due piedi direi che a Sanremo non si dice di no, ma proseguirei spiegando come lo vorrei fare, aggiungendo che si devono fidare di me”. (fonte TVBLOG)