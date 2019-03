Agorà, il fuorionda di Laura Tangherlini: “Volevo faje vede’ er bordello”

ROMA – A “Agorà” si parla, e non poteva essere altrimenti, di clima. La giornalista Laura Tangherlini, inviata a Stoccolma al corteo ecologista guidato dalla ragazzina-paladina Greta Thunberg è in collegamento in diretta ma quando le telecamere non la inquadrano, si dimentica di avere il microfono ancora aperto e si sfoga: “Io volevo faje vede’ er bordello”. E ancora: “No, perché a un certo punto quando le ho fatto vede’ er cane, s’è messa a ride…”.

La conduttrice Serena Bortone va nel panico: “Perdonami, è tutto in diretta. Usciamo, usciamo…”. La Tangherlini, per la cronaca, era già passata alle cronache per un altro fuorionda. Come ricorda Libero. Un memorabile “me so rotta er…”poco prima della pubblicità.

Fonte: Libero, Agorà.