Agustina Gandolfo tifa per Lautaro Martinez titolare in Inter-Juventus

MILANO – Aɢᴜsᴛɪɴᴀ Gandolfo è la compagna del centravanti dell’Inter Lautaro Martinez ed è una delle showgirl più popolari in Argentina. Lautaro Martinez è anche un pilastro della Nazionale Argentina di calcio ed i suoi aggiornamenti Instagram, così come quelli della Gandolfo, sono molto seguiti dal popolo di Instagram. Insomma, Lautaro e Aɢᴜsᴛɪɴᴀ formano una delle coppie social che vanta il maggiore seguito sui social network sia in Italia che in Argentina.

Agustina Gandolfo ama vedere le partite del compagno Lautaro Martinez.

Aɢᴜsᴛɪɴᴀ Gandolfo non si perde una partita di Lautaro Martinez e spera di vedere il suo compagno titolare nel corso del derby d’Italia tra la Juventus e l’Inter. Per la Juventus è solamente una partita di cartello da onorare perché ormai ha già vinto lo scudetto, mentre per l’Inter è un match molto importante per ipotecare la qualificazione alla prossima Champions League che sarebbe la seconda consecutiva per l’allenatore Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti stima molto Lautaro Martinez e nell’ultimo big match di campionato, contro la Roma a San Siro, ha dato una maglia da titolare al “Toro” spedendo l’altro grande argentino, Mauro Icardi, in panchina. Una scelta importante che è stata accolta con entusiasmo dai tifosi dell’Inter presenti allo stadio. La Curva Nord nerazzurra ha fischiato Mauro Icardi e ha dedicato molti cori di incitamento a Lautaro Martinez che è il loro nuovo idolo.