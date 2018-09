ROMA – Aida Nizar si lascia andare ad una clamorosa gaffe delle sue [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] . L’ex concorrente del Grande Fratello, ospite a Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, come se nulla fosse ha dichiarato: “Mi pagate tanto, non poco. Sennò che ci verrei a fare?”.

A quel punto, la D’Urso le ha replicato imbarazzata: “Dillo che noi ti paghiamo poco…è giusto specificarlo”. E la Nizar: “Cosa dici voi mi pagate moltissimo anzi tantissimo…sennò che ci verrei a fare in tv”. La dichiarazione ha portato ad un inevitabile momento di gelo in studio.

Ma quanto ha guadagnato Aida Nizar al Grande Fratello? In molti se lo sono domandato. E la risposta è arrivata a giugno direttamente dalla Spagna, precisamente dal giornale di gossip El Confidential.

Secondo il tabloid la ex concorrente del reality Mediaset avrebbe avuto a che fare con diverse proprietà immobiliari dal Regno Unito alla Giordania, passando per la sua Spagna, e sembra che nel corso degli anni abbia venduto sei case.

Ma nel suo patrimonio rientrano anche i cachet delle varie trasmissioni a cui ha partecipato nel tempo, da Salvame a Supervivientes , fino all’italiano GF Vip. E proprio qui secondo El Confidential pare abbia intascato 17mila euro a puntata, che sarebbero aumentati a 25mila dopo il ripescaggio.