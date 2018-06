ROMA – “E’ pazza ragazzi, è pazza!” Così Barbara D’Urso ha reagito alla bravata di Aida Nizar che si è tuffata come Anita Ekberg nella Fontana di Trevi guadagnandosi una multa di 450 euro da parte dei vigili di Roma. “Cosa hai fatto nella Fontana di Trevi?”, le ha domandato la D’Urso ammonendo la sua pupilla.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E Aida invece di scusarsi è subito ripartita alla carica: “Io volevo andare in mezzo alla Fontana, ma non me lo hanno permesso. Andiamoci Barbara!”

Ma la conduttrice le ha spiegato con fare materno: “E’ vietato, non si può andare”. “Bene hanno fatto i vigili”, le ha detto la D’urso, rimproverandola bonariamente. Poco dopo in un altro video postato su Instagram Aida, sempre fedele al suo personaggio, ha cominciato a battere i piedi seduta a terra dinanzi al camerino di Barbara D’Urso e implorando il suo perdono.

“Mi hanno detto che è arrabbiatissima, ma lo è solo perché lei non sa che tante persone non fanno la doccia“, grida in preda a uno dei suoi esilaranti deliri. E angora: “Io aspetto qui finché Barbara non arriva. Sono io la vera vincitrice di questo programma: ho vinto milioni di cuori degli italiani. Non me ne vado, aspetto qui, Barbara mi devi capire, perché anche tu sei una donna che fa sempre ciò di cui ha voglia. So che mi capirai”. Barbara D’Urso che è rimasta a guardare da lontano, ha commentato sfiduciata: “E’ pazza ragazzi, è pazza”.

