ROMA – Aida Nizar dà spettacolo a Domenica Live. L'ex concorrente del Grande Fratello, fresca di eliminazione, è andata in studio da Barbara D'Urso e ha ripercorso la sua partecipazione al reality show, dicendosi "ancora più carica, con più voglia di vivere, con più voglia di godere, con più voglia di comunica che dobbiamo adorare la nostra vita. Quando uno sta bene con se stesso nessuno può fargli male".

Ma appena arrivata Aida dà il meglio di sé quando Barbara D’Urso le fa notare che la scollatura dell’abito sta scendendo oltre il consentito. Lei si tira su il vestito ma rilancia:

Quindi tocca il seno alla conduttrice per constatare che è originale, e poi continua sul tema.

Parole meno dolci sono dedicate a Malgioglio:

“Qui in Italia sono tutti famosi, io in Spagna non li ho mai sentiti. Cristiano Malgioglio è un grande artista ora perché parla di Aida”, attacca.