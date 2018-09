ROMA – Durante un fuorionda di Pomeriggio 5, la discussa ex gieffina Aida Nizar si sarebbe vantata con i presenti di guadagnare molto con le ospitate e gli eventi live. Così, Barbara D’Urso, che conosce bene i rischi dei fuorionda, si è affrettata a riprenderla: “Specifichiamo, da noi no, non viene pagata tantissimo”.

Ma Aida ha subito rilanciato: “Come no tesoro? Tu hai pagato tantissimo Aida, Aida lavora solo se pagata tanto“. Un’affermazione che ha fatto infuriare la conduttrice tanto che, una volta tornato il collegamento in studio, Barbara le ha detto lapidaria: “Aida, se taci un attimo… Bentornati”.