ROMA – Aida Nizar e Luigi Favoloso sono finiti direttamente in nomination per il Grande Fratello. A deciderlo la produzione, dopo le provocazioni di Aida Nizar e gli attacchi durissimi di Luigi Favoloso, accusato di bullismo nei confronti della concorrente spagnola insieme a Baye Dame, espulso per i suoi atti. “Il pubblico da casa deciderà cosa fare di voi”, ha tuonato Barbara D’Urso leggendo la decisione della produzione.

Intanto dopo le votazioni, finiscono in nomination oltre ad Aida e Luigi anche Simone Coccia Colaiuta e Alberto Mezzetti,

Il clima nella casa è decisamente poco sereno e tutto sembra essere iniziato dalle discussioni tra Aida e Luigi, scatenate quando lui ha rubato e nascosto il quadernino della spagnola. Un semplice scherzo che però ha dato il via a una vera e propria guerra costata cara a Dame e che ora porta entrambi direttamente al televoto. La D’Urso ha dichiarato:

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

“In questi giorni abbiamo visto e sentito cose che avremo volentieri risparmiato al nostro pubblico. Essere un concorrente di Grande Fratello è una responsabilità e richiede un comportamento sempre corretto e civile. Le vostre continue provocazioni e gli atteggiamenti aggressivi e offensivi non sono più tollerabili. Luigi e Aida le vostre parole, i vostri gesti e il vostro comportamento, fra tutti sono evidentemente i più gravi. Per queste ragioni andate direttamente in Nomination. Sarà il pubblico ad avere l’ultima parola”.

Luigi, rivedendo l’rvm, si pente e diece;

“Rivedendomi capisco di aver avuto un comportamento sbagliato, ma andrebbe contestualizzato con il suo atteggiamento. Chiedo scusa anche adesso”.

Aida invece continua a difendere il suo comportamento, tanto da arrivare allo scontro con la D’Urso, che la invita a smettere di provocare gli altri inquilini. La spagnola però si offende e minaccia di abbandonare la casa: “Se pensi che non ho fatto nulla qui, allora me ne vado”. E così la D’Urso la convince a rimanere, sottolineando che ormai sarà il pubblico a decidere e invitandola ad assumere un nuovo comportamento nella casa del reality show.