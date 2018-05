ROMA – Aida Nizar si è sentita male dopo l’ultima puntata del Grande Fratello. La concorrente spagnola ha avuto dei conati di vomito e ha rischiato anche di dover lasciare il reality.

Aida ha spiegato le cause dei suoi conati, legati in parte alla tensione nervosa, in parte a un intervento a cui si è sottoposta prima di entrare nella casa del Grande Fratello. A soccorrerla per prima, stavolta, è stata Veronica Satti, ma Aida ha rifiutato il suo aiuto preferendo quello di Simone Coccia e Alberto mezzetti, le persone con cui ha legato di più nell’ultima settimana.

Aida Nizar è al centro delle polemiche negli ultimi giorni: la spagnola non ha avuto un impatto positivo (per usare un eufemismo) sui suoi coinquilini, tanto da essere stata quasi “bullizzata” da alcuni di loro.

Proprio in seguito agli insulti verso Aida, Baye Dame è stato espulso e anche Luigi Favoloso è finito in nomination con la stessa accusa.