ROMA – Incidente sexy a Pomeriggio Cinque. Il contenitore Mediaset quotidiano di Barbara D'Urso è appena riniziato per questa nuova stagione e già registra un fuori-programma. Protagonista dell'episodio, la vulcanica ex concorrente spagnola del Grande Fratello Aida Nizar.

La showgirl stava discutendo con Vittorio Sgarbi, in collegamento con il salotto di Barbara D’Urso, quando, mentre lei si agitava, la spallina del suo abitino rosso è venuta già, mostrando al pubblico le grazie della spagnola.

Un fuori-programma che però non ha turbato Aida Nizar, che si è subito ricomposta ed è andata avanti come se nulla fosse mai accaduto, parlando e gesticolando come sempre. Più imbarazzata, forse, la conduttrice Barbara D’Urso, che si è ritrovata con un semi-nudo nel pieno pomeriggio.