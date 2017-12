ROMA – Un bacio in diretta tv sancisce la pace tra Aida Yespica e il fidanzato Geppy Lama. Dopo il tradimento commesso dalla showgirl venezuelana alcune settimane fa, l’imprenditore napoletano ha deciso di perdonare la compagna e raggiungerla al Gf Vip nel corso dell’ultima puntata. CLICCA QUI PER IL VIDEO.

Geppy è arrivato a sorpresa a metà diretta. Aida si trovava in giardino quando, voltandosi, ha visto arrivare verso di lei il fidanzato, a cui è legata da alcuni mesi. I due si sono immediatamente abbracciati, poi si sono scambiati alcuni timidi baci. Insomma, è bastato uno sguardo perché le piccole complicazioni di percorso arrivate nel reality show di Canale 5 venissero gettate da entrambi alle spalle.

Scrive Today.it:

Ma ci sarà davvero un lieto fine? Non è così scontato. Aida, infatti, nelle ultime settime ha spiegato ai coinquilini del reality di volersi prendere un periodo di riflessione: “Ho bisogno di pensare a me stessa – ha spiegato – Nelle relazioni sono un disastro e mi sono gettata in una nuova storia a pochi mesi dalla fine della mia ultima relazione”. La coppia avrà senz’altro modo di chiarire la situazione fuori dalla Casa.