Aiello arrestato per droga? Era solo uno scherzo delle Iene. E’ Nicolò De Devitiis a chiarire la vicenda con una storia su Instagram: “Trafficava droga e ibuprofene, ma tranquilli è vivo. E’ tutta colpa nostra”, precisa l’inviato delle Iene.

Aiello era finito in tendenza su Twitter dopo che si era diffusa la notizia, falsa, del suo arresto per traffico internazionale di stupefacenti. Uno scherzo ben riuscito dal momento che la voce si è sparsa ancor prima della messa in onda.

Il cantautore, in gara all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Ora, è caduto nella trappola delle Iene e per alcuni minuti i fan increduli hanno temuto per il suo arresto in flagranza a Milano.

Aiello arrestato, quando va in onda lo scherzo delle Iene

Al momento non è dato sapere quando andrà in onda lo scherzo di Aiello: sul sito della trasmissione si legge un generico “prossimamente”.

Di recente sono finiti nei tranelli delle Iene diversi personaggi noti tra cui Michele Cucuzza, Samantha De Grenet, Edoardo Stoppa. Per non parlare degli scherzi Fabio Caressa ed Elodie che hanno fatto molto discutere.

Aiello chi è: canzone Sesso ibuprofene, età, carriera, vita privata del cantante

Il cantante è nato a Cosenza il 26 luglio 1985 (età 35 anni). Stando alle ultime notizie di gossip, sarebbe il nuovo fidanzato della bellissima attrice Laura Torrisi. Ma in una intervista alle Iene afferma di essere single.

Calabrese di nascita, romano d’adozione da 14 anni. Dopo il diploma di Liceo scientifico ha ottenuto una laurea triennale all’Università della Calabria in Scienze della Comunicazione l’Unical e una magistrale in Economia alla Luiss.

Per quanto riguarda la sua formazione artistica: è cresciuto a pane e rhythm and blues. Dai 10 anni, inizia a studiare prima pianoforte, poi violino. A 16 anni si dedica al canto e comincia a esibirsi per le prime volte in pubblico, scrivendo anche le sue prime canzoni.

Raggiunge il successo nel 2019 con il singolo Arsenico che ha ottenuto il disco di platino per le oltre 70.000 copie vendute. Gli ultimi brani usciti sono Vienimi (a ballare) che è stato certificato disco d’oro da FIMI per aver venduto già oltre 35.000 copie.