Aiello chi è: Sanremo 2021, canzone ‘Sesso ibuprofene‘, fidanzata, Laura Torrisi, età, carriera, vita privata del cantante. Aiello è uno dei concorrenti del Festival di Sanremo 2021. Lui si definisce il più piccolo tra i big ma in realtà la sua canzone ‘Sesso ibuprofene’ è già virale sui social network.

Infatti si tratta di una canzone di notevole impatto, molto orecchiabile. Inoltre la sua esibizione è stata piuttosto passionale. Per tutta questa serie di motivi, molti telespettatori già la conoscono a memoria.

Aiello sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Non sarà presente in studio ma interverrà in collegamento da Sanremo. La trasmissione è condotta da Serena Bortone su Rai 1 dalle ore 14.00.

Il cantante è nato a Cosenza il 26 luglio 1985 (età 35 anni). Stando alle ultime notizie di gossip, sarebbe il nuovo fidanzato della bellissima attrice Laura Torrisi. Al momento questa notizia di gossip non è stata né confermata, né smentita dai diretti interessati. Non dovrebbe avere figli. Per il resto, non sappiamo molto altro della sua vita privata.

Aiello chi è: Sanremo 2021 e la canzone ‘Sesso ibuprofene’, la carriera del cantante

Da un lato il suo primo festival con il “sesso ibuprofene” già inserito tra le frasi cult di questo Sanremo, dall’altro l’uscita di Meridionale (il 12 marzo), il suo secondo album dopo il successo di Ex Voto.

Come scrive l’Ansa, è un momento cruciale per il 35enne cantautore Aiello, calabrese di nascita, romano d’adozione da 14 anni, chiamato a confermare il suo percorso artistico iniziato a 10 anni con lo studio di pianoforte e violino e che negli ultimi due anni lo ha portato a collezionare dischi d’oro e top ten delle classifiche.