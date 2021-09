Ainett Stephens chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Nicola Radici, figli, vita privata, Mercante in fiera, Instagram, Grande Fratello Vip, biografia e carriera. La modella e showgirl Ainett Stephens è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da questa sera 13 settembre. Il reality condotto da Alfonso Signorini è in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Ainett Stephens

Ainett Mery Stephens Sifontes è nata il 28 gennaio del 1982 a Ciudad Guayana, Venezuela. Ha 39 anni. E’ alta 182 cm. Inizia da giovane la sua carriera nel mondo della moda e nel 2000 arriva tra le dieci semifinaliste nel concorso di bellezza Miss Venezuela. Posa per un calendario i cui ricavi vengono destinati alle popolazioni dell’Amazzonia. Sfila come modella di intimo in tutto il Sudamerica e si trasferisce in Italia nel 2004. Si iscrive alla facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano continuando a lavorare come modella.

Nicola Radici, figli, Instagram, vita privata di Ainett Stephens

La Stephens è molto riservata riguardo la sua vita privata. Dopo nove anni di fidanzamento, nel 2015 si è sposata con l’imprenditore e dirigente calcistico Nicola Radici. Nello stesso anno è nato il figlio Christopher. Profilo Instagram: ainettstephensreal.

Mercante in fiera, Grande Fratello Vip: la carriera di Ainett Stephens

Ottiene grande successo con la realizzazione, nel 2005, del calendario per Fox Uomo. Tra il 2005 e il 2007 conduce Real Tv su Italia 1. La sua popolarità cresce nel 2006 grazie al programma Mercante in fiera, condotto da Pino Insegno, nel quale interpreta il ruolo della “Gatta Nera”. Nel 2007 realizza un calendario per la rivista sportiva Controcampo e conduce il quiz televisivo Azzardo con Daniele Bossari.

Nel 2007 e nel 2010 partecipa a Ciao Darwin e tra il 2009 e il 2011 al Chiambretti Night. Nel 2011 fa il suo esordio al cinema con il film Amici miei – Come tutto ebbe inizio di Neri Parenti. Partecipa come concorrente, nel 2021, alla nuova edizione del Grande Fratello Vip.

