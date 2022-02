Aka7even chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Instagram, Sanremo, Mi manchi, encefalite, biografia e carriera. Il cantante Aka7even è tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2022, in gara con il brano Perfetta così. Il Festival è in onda dal 1 al 5 febbraio su Rai1 dalle 20:50.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Aka7even

Aka7even, pseudonimo di Luca Marzano, è nato il 23 ottobre del 2000 a Vico Equense, in provincia di Napoli. Ha 21 anni. Cresciuto a Santa Maria la Carità, nella provincia di Napoli, Marzano ha fatto il suo debutto nel 2017 prendendo parte a X Factor. A partire dall’anno successivo inizia a pubblicare musica firmandosi con il suo nome anagrafico. Ha prodotto un singolo e nel 2019 l’EP di debutto Chiaroscuro.

Fidanzata, Instagram, curiosità, vita privata di Aka7even

Nel corso della sua esperienza ad Amici il cantante si è innamorato della ballerina Martina Miliddi. Quest’ultima ha poi deciso di avvicinarsi al ballerino Raffaele Renda. Attualmente sembra essere fidanzato, anche se non si sa il nome della ragazza. A Vanity Fair ha dichiarato: “La mia vita privata è mia. Siamo due ragazzi che vivono una storia semplice. Faccio musica, non gossip”. Profilo Instagram: aka_7even_.

A proposito del suo nome d’arte, il cantante ha rivelato al Fatto Quotidiano che ha scelto il numero 7 per via del numero di giorni in cui è stato in coma. Tra gli artisti che lo hanno ispirato ci sono Justin Bieber, Bruno Mars e The Weeknd.

Aka7even e l’encefalite

Nel 2008 il cantante è stato vittima di un incidente ed è rimasto in coma alcuni giorni. Il coma è stato provocato da una encefalite e ha avuto conseguenze gravi: “A sette anni sono finito in coma per una crisi epilettica causata da un virus che aveva attaccato il cervelletto. Ci sono rimasto sette giorni… Credo per questo di avere sette vite, come i gatti”, ha raccontato al Corriere della Sera.

La carriera di Aka7even

Il cantante, nel 2020, ha preso parte alla ventesima edizione del programma Amici di Maria De Filippi, venendo selezionato per partecipare alla fase serale della trasmissione e accedendo alla finale posizionandosi terzo e secondo nella categoria canto, in ex-aequo con Deddy. Nella scuola ha avuto l’opportunità di presentare ben quattro inediti, tutti disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming musicale. Dalla canzone di debutto Yellow, fino alla più apprezzata dal pubblico Mi manchi.

Nel 2022 partecipa come concorrente al Festival di Sanremo con il brano Perfetta così.

