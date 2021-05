Chi è Aka7even Luca Marzano, età, altezza, ex fidanzata Martina Miliddi, figli, vita privata, Amici 20, vero nome, biografia e carriera del cantante di Vico Equense. Luca è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo. Trasmissione televisiva di Canale 5, condotta dalle ore 16:00, fino alle 19 circa, da Silvia Toffanin.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Aka7even (Luca Marzano)

Il cantante è nato il 23 ottobre del 2000 (età 20 anni) a Vico Equense, in provincia di Napoli. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che non è noto con il suo nome di battesimo. Infatti lui si chiama Luca Marzano ma lo conoscono tutti come Aka7even, cioè il suo nome d’arte.

L’ex fidanzata Martina Miliddi, i figli: vita privata di Aka7even (Luca Marzano)

Diciamo subito che lui è molto riservato sulla sua vita privata. Le uniche cose le sappiamo grazie ad Amici 20. Infatti durante il programma tv condotto da Maria De Filippi ha avuto una relazione sentimentale con la ballerina Martina Miliddi ma ora la loro storia dovrebbe essere finita. Quindi al momento dovrebbe essere single. Senz’altro non è sposato e non ha figli.

Aka7even (Luca Marzano) e la popolarità raggiunta grazie ad Amici 20 di Maria De Filippi

Il cantante campano ha raggiunto la popolarità grazie ad Amici 20 di Maria De Filippi. Non è riuscito a vincere la coppa ma è entrato lo stesso nel cuore dei telespettatori per la sua bravura e per la sua presenza scenica. Il trofeo di Amici 20 è andato alla ballerina Giulia Stabile che ha vinto la finalissima contro il fidanzato, il cantante Sangiovanni.