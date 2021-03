Dopo il caso sull’identità di Akash Kumar, ora a tenere banco sul web è il presunto ritocchino agli occhi del modello 29enne naufrago dell’Isola dei Famosi. Ci sono infatti alcuni video di vecchie comparsate televisive in cui si faceva chiamare con altri nomi.

Nell’ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, Tommaso Zorzi ha punzecchiato il concorrente chiedendogli spiegazioni sulla vicenda. Akash Kumar, nato in India e cresciuto a Verona, non ha reagito bene alle insinuazioni: “Senti, se vuoi fare la polemica di Selvaggia, non ci sto. Ho già chiarito in un altro programma e sul web trovate tutto, se facciamo ancora questa polemica lascio la parola”.

Le varie identità di Akash Kumar

Il mistero dei nomi usati da Akash Kumar è riesploso sul web dopo le insinuazioni di Tommaso Zorzi. Nel 2014 il modello partecipò ad una puntata di Ciao Darwin nella quale scelse di presentarsi come Pablo Andrea Romeo. Pochi mesi dopo esordì in qualità di single e tentatore in una delle prime edizioni di Temptation Island e in quell’occasione disse di chiamarsi Andrea P.

Varie identità che vennero a galla quando Akash Kumar venne selezionato per partecipare all’edizione 2018 di Ballando con le Stelle. In quel caso il modello disse di chiamarsi Akash Kumar, ma fu Selvaggia Lucarelli a tirare fuori la questione dei nomi. Lui si giustificò così: “Pablo Andreis Romeo è il nome d’arte che un agente mi ha affibbiato qualche anno fa e che neppure mi piaceva tanto ma dovevo lavorare per aiutare mia madre malata”.

Akash Kumar si è schiarito gli occhi?

Nelle ultime ore però è venuto a galla anche un presunto ritocchino che Akash Kumar si sarebbe fatto agli occhi. Il modello dagli occhi di ghiaccio, è finito al centro del gossip per le dichiarazioni rilasciate dal chirurgo estetico Giacomo Urtis, che ha parlato di un’ipotetica operazione per schiarire il colore dell’iride attraverso l’inserimento di un dischetto colorato: il brightocular, pratica pericolosissima e vietata in Italia.