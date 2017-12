ROMA – “Spero che Al Bano cambi idea e che non smetta l’anno prossimo. Magari l’ha detto in un momento di stanchezza e poi cambia idea”. A parlare del possibile ritiro di Al Bano è Romina Power, ospite de Il Sabato Italiano, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. “Sai quante volte ha fatto l’ultima tourneè?” ha aggiunto l’ex moglie, “ma non lo costringerei mai se è stanco. Per lui questa è stata una brutta annata, gli sono successe varie cose. Ma ora sta meglio, sta bene”.

E a distanza di 18 anni dalla separazione, Romina parla ancora di amore riferendosi al “suo” Al Bano: “Chiaramente ad Al Bano voglio bene, forse ho sbagliato a dire ‘ti amo, lo amo’, però è un volersi bene che c’era sempre e ci sarà sempre. Questo volevo dire”.”Love” ha aggiunto la Power, “in italiano si traduce ‘amore’ ma in inglese non c’è una differenza tra dire ti amo e ti voglio bene, loveè solo love“.