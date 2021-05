Al Bano attacca Fedez: “Sono sconcertato dai testi delle sue canzoni di qualche anno fa, sarà maturato dopo aver avuto un figlio…”. La polemica sui testi delle prime canzoni di Fedez è scoppiata dopo la sua presa di posizione durante del concerto del 1° maggio contro la Lega ed in favore del ddl Zan.

Al Bano contro Fedez: “Le cose che cantava nei suoi pezzi di qualche anno fa? Parole che non voglio neanche ripetere e che mi hanno sconcertato”

Ne ha parlato Al Bano in una intervista rilasciata ad Oggi: “Ho letto in un articolo le cose che cantava nei suoi pezzi di qualche anno fa. Parole che non voglio neanche ripetere e che mi hanno sconcertato. Poi per carità sarà cambiato, ha avuto un bambino…”.

“Mi ha fatto piacere che a Sanremo abbia cantato Felicità con Francesca Michielin. Non capisco però perché fosse così triste mentre la cantava, mi piacerebbe lo spiegasse”.

Al Bano, non solo l’attacco a Fedez: le sue dichiarazioni su Romina Power e Loredana Lecciso

“Vorrei Romina Power e Loredana Lecciso si unissero, si parlassero, trovassero un modo per andare d’accordo. Una cosa va detta, Loredana è arrivata molto dopo che Romina se n’era già andata , non ha nessuna colpa, non mi ha strappato a nessuno. Romina aveva scelto un nuovo percorso di vita, era andata a vivere negli Stati Uniti. Non sono uno che si abbatte e ho sentito bisogno di rifarmi una famiglia. Io per la famiglia darei la vita. Mi piacerebbe che Romina e Loredana, due donne intelligentissime, vivessero in armonia tra loro, negli ultimi anni che mi restano.”