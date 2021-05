Al Bano Carrisi chi è, età, dove e quando è nato, Romina Power, Loredana Lecciso, figli, moglie, vita privata

Chi è Al Bano Carrisi, età, dove e quando è nato, Romina Power, Loredana Lecciso, figli, moglie, vita privata. Il cantante Al Bano Carrisi è infatti tra gli ospiti di Top Dieci, la trasmissione condotta da Carlo Conti e in onda ogni venerdì sera su Rai Uno in prima serata.

Dove e quando è nato, età e biografia di Al Bano Carrisi

Al Bano Carrisi, vero nome Albano Antonio Carrisi, è nato a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, il 20 maggio del 1943 e ha 79 anni di età. E’ un cantautore, personaggio televisivo e attore italiano. Figlio di Carmelo (1914-2005) e Jolanda Ottino (1923-2019), agricoltori, si diletta sin da piccolo a suonare la chitarra e a cantare stornelli. Frequenta l’istituto magistrale “Pietro Siciliani” di Lecce, che lascia a diciassette anni per emigrare a Milano. Lavorando nel ristorante Il dollaro del capoluogo lombardo, frequentato da personaggi dello spettacolo, ha l’opportunità di farsi conoscere dal produttore maestro Pino Massara, che lo invita a sottoporsi a un provino.

Al Bano incide il suo primo disco, La strada, cover di un brano di Gene Pitney nel 1965 e comincia a esibirsi come spalla negli spettacoli di Adriano Celentano. Nel 1967 ottiene il suo primo successo con la canzone Nel sole. Nel 1968 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con La siepe, ottiene il premio speciale della critica e arriva al nono posto. Qui la carriera completa di Al Bano Carrisi.

Romina Power, moglie, figli e vita privata di Al Bano Carrisi

Per quanto riguarda la sua vita privata, Al Bano Carrisi il 26 luglio 1970 sposa Romina Power, da cui avrà quattro figli: Ylenia (nata il 29 novembre 1970 e scomparsa nel 1993 – morte presunta), Yari Marco (1973), Cristèl (1985) e Romina Jr. Jolanda (1987). La primogenita Ylenia scomparve a cavallo tra il 31 dicembre 1993 e il 1º gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans.

Con Romina, Al Bano aveva già cominciato a condividere la carriera artistica, incidendo nel 1969 i cori di Acqua di mare e, nel 1970, Storia di due innamorati. Nel febbraio 1999, dopo tre anni dal ritorno alla carriera da solista, Al Bano si separa legalmente, dopo 29 anni di matrimonio, dalla moglie e compagna artistica Romina Power.

Al Bano e Loredana Lecciso

Tra la fine degli anni novanta e l’inizio dei duemila Al Bano conosce Loredana Lecciso, con la quale va a convivere nel 2001, e dalla quale ha altri due figli, Jasmine (2001) e Albano Jr., detto Bido (2002). Nel 2004 Loredana Lecciso e la sua gemella Raffaella ottengono grande visibilità partecipando a varie trasmissioni. Ciò porta Al Bano ad apparire spesso in TV e nelle riviste di cronaca rosa.

Nel 2005, quando insieme alla figlia Romina Jr. Jolanda si trova a Samaná, nella Repubblica Dominicana, come concorrente della terza edizione del reality show di Rai 2 “L’isola dei famosi”, la sua compagna Loredana Lecciso, presente nello studio della trasmissione a Milano, dichiara in diretta di volerlo lasciare portandosi con sé i loro due bambini. Al Bano abbandona volontariamente lo spettacolo nella puntata del 19 ottobre 2005 e, rientrato in Italia, chiude la relazione con la Lecciso.

La relazione poi riprende e, ancora a ottobre del 2017, la Lecciso conferma che “Io e Al Bano stiamo insieme senza se e senza ma”, confermando che “sono 17 anni che stiamo insieme”. Nel 2018, Albano e Loredana annunciano la loro separazione.

Al Bano e l’infarto nel 2016

Il 9 dicembre 2016 Al Bano Carrisi viene colpito da un infarto mentre si trova sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per un concerto di Natale. Ricoverato d’urgenza all’Ospedale Santo Spirito e operato al cuore nella notte, le sue condizioni migliorano. Il 20 marzo 2017 viene ricoverato all’Ospedale di Lecce, di ritorno da un concerto tenuto nelle Marche, a causa di una lieve ischemia cerebrale.