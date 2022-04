Chi è Al Bano: dove e quando è nato, carriera e vita privata del cantautore e personaggio televisivo italiano.

Al Bano è tra gli ospiti di Mara Venier nella puntata pasquale di Domenica In, del 17 aprile 2022. Dopo una lunga chiacchierata, il cantante di Cellino San Marco si esibisce in un medley delle sue più celebri canzoni e canta il brano Nessuno in coppia con la figlia Jasmine.

Dove e quando è nato, vero nome: la biografia di Al Bano

Al Bano, pseudonimo di Albano Antonio Carrisi, nasce a Cellino San Marco (Brindisi), il 20 maggio del 1943, sotto il segno zodiacale del Toro. Ha 78 anni ed è alto 166 cm.

Nato in una famiglia pugliese di contadini, fin da piccolo Albano sviluppa la passione per la musica, che scoprirà suonando la chitarra col padre nei campi. A soli 12 anni compone il suo primo brano inedito, Addio Sicilia.

Lascia gli studi a 17 anni e si trasferisce a Milano per fare il cantante di professione. Comincia a lavorare come cameriere nel ristorante Il Dollaro, ed entra in contatto con alcuni dei nomi più celebri dello spettacolo, fra cui Pino Massara, il suo scopritore e che lo lancerà nel mondo della musica con il suo nome d’arte Al Bano.

Albano Carrisi, la carriera

Incide il suo primo disco, La strada, cover di un brano di Gene Pitney nel 1965 per la Fantasy, e comincia a esibirsi come spalla negli spettacoli di Adriano Celentano, senza però abbandonare il lavoro. Nell’autunno 1965 partecipa alla manifestazione Ribalta per Sanremo e Pino Massara lo propone a La voce del padrone, che lo fa debuttare al Festival delle rose nel 1966 in coppia con Pino Donaggio, con un brano scritto da Donaggio. Debutta anche in televisione, a Settevoci, gioco musicale condotto da Pippo Baudo, dove riesce a vincere per quattro settimane consecutive la prova dell’applausometro. Nel 1967 arriva il primo grande successo, Nel Sole, che venderà circa un milione e mezzo di copie.

Nel 1968 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con La siepe, ottiene il premio speciale della critica e arriva al nono posto; nel 1969 vince il Disco per l’estate con Pensando a te che arriva prima in classifica. Sempre nell’estate del 1969 Al Bano otterrà successo come autore con il brano Acqua di mare, interpretato da Romina Power e nel quale egli stesso compare come cantante a sostegno.

Nel 1984 vince il Festival di Sanremo con “Ci sarà” in coppia con sua moglie Romina Power. È un periodo di grandi successi: “Libertà” (1987), “Nostalgia canaglia” e “Cara terra mia” raggiungono i primi posti in classifica. Nel 1991 si presentano per l’ultima volta al Festival di Sanremo con “Oggi sposi”.

Mogli, Loredana Lecciso, figli: la vita privata di Al Bano

Nel 1970 Albano sposa Romina Power. I due si sono conosciuti sul set del film Il Sole e sono convolati a nozze nonostante le loro famiglie non fossero per niente d’accordo. Fra i due c’è da sempre una grande intesa, che si manifesta non solo nella loro vita sentimentale ma anche professionale.

I figli di Al Bano avuti con Romina sono Ylenia, Yari Marco, Cristél e Romina Jr, e come tutti sanno, la loro primogenita Ylenia fu la protagonista di un terribile avvenimento, uno dei gialli più celebri e che ancora oggi desta curiosità in tutto il mondo. Nel 1994 la ragazza scomparve, una tragedia che sarà anche calcata in maniera insistente dai media, e che porterà la coppia a dividersi nel 1999.

Al Bano e Romina sono anche nonni: a settembre del 2021 è nato Rio Ines, ma Cristel aveva già avuto altri due figli, Kay Tyrone e Cassia Ylenia.

Successivamente, nel 2004, Al Bano incontra Loredana Lecciso. Dalla relazione Al Bano avrà altri due figli. Secondo alcune voci, pare si siano sposati in gran segreto in Bielorussia, anche se la cosa non è mai stata confermata da nessuno dei due.

Il plagio, Putin, la malattia: altre notizie su Albano

Il 9 dicembre 2016 Al Bano è stato colpito da un infarto mentre si trova sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per un concerto di Natale: ricoverato d’urgenza all’Ospedale Santo Spirito e operato al cuore nella notte, le sue condizioni sono migliorate.

Il 20 marzo 2017 è invece ricoverato all’Ospedale di Lecce, di ritorno da un concerto tenuto nelle Marche, a causa di una lieve ischemia cerebrale. Ultimamente è stato colpito anche dal Covid anche se in maniera lieve come da lui stesso raccontato in un’altra puntata di Domenica In.

Riguardo al suo rapporto con Putin, Albano, che è da sempre persona grata a Mosca, ha cambiato repentinamente idea dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Il cantante ha cancellato tutti i suoi concerti in Russia e ha deciso di aprire le porte della sua casa a Cellino San Marco per accogliere quattro profughi ucraini.

Nel 1992 ha querelato Michael Jackson per un presunto plagio del suo brano I cigni di Balaka. In seguito al fatto fu ritirato dal commercio l’album del re del pop Dangerous. Al Bano perse la causa, e fu costretto a pagare le spese processuali.