Al Bano chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, Romina Power, Loredana Lecciso, figli, vita privata, infarto, dove vive, Instagram, biografia e carriera.

Dove e quando è nato, età, vero nome, Instagram, biografia di Al Bano

Al Bano, pseudonimo di Albano Antonio Carrisi, è nato il 20 maggio del 1943 a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. Ha 78 anni. Figlio degli agricoltori Carmelo e Jolanda, inizia da piccolo a suonare la chitarra e a cantare stornelli della sua terra d’origine. Frequenta l’istituto magistrale Pietro Siciliani di Lecce, che lascia a diciassette anni per emigrare a Milano. Lavora poi nel ristorante Il dollaro, a Milano, frequentato da personaggi dello spettacolo. Qui ha l’opportunità di farsi conoscere dal produttore Pino Massara, che lo invita a sottoporsi a un provino alla Celentano-Massara. Il cantante incide il suo primo disco, La strada, nel 1965 per la Fantasy, e si esibisce come spalla negli spettacoli di Adriano Celentano. Profilo Instagram: albano_carrisi.

Romina Power, Loredana Lecciso, figli, dove vive, vita privata di Al Bano

Il cantante, nel 1970, si sposa con Romina Power, figlia degli attori Tyrone Power e Linda Christian. La coppia forma un duo che produce alcuni dei brani più famosi della musica italiana, tra cui Felicità. I due hanno quattro figli: Yari Marco, nato nel 1973, Cristél, nata nel 1985, Romina Jr. Jolanda, nata nel 1987 e Ylenia, nata nel 1970. Ylenia scompare nel 1993: “La cosa più squallida fu che al Tg1 dissero che nascondevo mia figlia in casa per farmi pubblicità. Ylenia è un ricordo costante, una ferita sempre aperta”, ha dichiarato il cantante. Il cantante e Romina Power si separano nel 1999.

Tra la fine degli anni novanta e l’inizio dei duemila il cantante conosce Loredana Lecciso. La coppia ha due figli: Jasmine, nata nel 2001, e Albano Jr., nato nel 2002. I due annunciano la loro separazione nel 2018. Il cantante vive a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, dove è nato.

Al Bano e l’infarto nel 2016

Nel 2016 il cantante viene colpito da un infarto mentre si trova sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per un concerto di Natale. Ricoverato d’urgenza all’Ospedale Santo Spirito e operato nella notte, le sue condizioni migliorano. L’anno successivo viene ricoverato all’Ospedale di Lecce, di ritorno da un concerto tenuto nelle Marche, a causa di una lieve ischemia cerebrale.

La carriera di Al Bano

Nel 1967 il cantante ottiene il suo primo successo con la canzone Nel sole. L’anno successivo partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con La siepe, ottiene il premio speciale della critica e arriva al nono posto.

