ROMA – Al Bano non è andato a Domenica Live domenica 4 novembre e Barbara D’Urso non ha preso benissimo la sua assenza. Loredana Lecciso, ex compagna del cantante, ha spiegato alla conduttrice che Al Bano ha avuto davvero un malore, nonostante sia poi partito per il tour in Cina. La D’Urso però non sembra avergli fatto sconti: “Poteva comunque avvertire”.

La Lecciso ha spiegato che c’è stato un fraintendimento: “Il malore c’è stato. Io quella domenica, ero a casa in campagna da un’amica dove il telefonino non prendeva, mi sento anche io in colpa, perché so che mi avete cercato. In cinquant’anni di professione non gli è mai accaduto di venire meno a un impegno. I medici sono stati eccessivamente scrupolosi”.

La D’Urso ha fatto comunque presente che Al Bano avrebbe potuto dare spiegazioni più chiare sulle sue condizioni di salute: “Se hai la forza di prendere un aereo per andare a Cellino, puoi mandare un sms e avvertire, io ero davvero spaventata”.

L’ex compagna ha provato di nuovo a giustificaro: “Sai magari lui non vedendo la diretta, non sapendoti preoccupata, forse non ha chiamato perché non ti voleva disturbare”. Ma la D’Urso ha ribadito: “Se tu non vieni, per educazione, per carineria, mi avverti, avverti il mio pubblico. Ci ha contattato il giorno dopo ma noi quella domenica non abbiamo saputo nulla”.