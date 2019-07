Al Bano al figlio Albano Junior: “Dopo il diploma farai Economia…”

ROMA – Al Bano (il nome vero è tutto unito) Carrisi e il figlio Albano Junior sono stati intervistati dal Corriere della Sera.

Al Bano, ricordiamo, ha avuto quattro figli con Romina Power (Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr) e due con Loredana Lecciso (Jasmine e Albano Carrisi Jr.).

Nato il 30 ottobre del 2002 Albano Junior, l’anno scorso è stato fotografato assieme al padre e alla sorella in occasione del red carpet del Festival del Cinema di Venezia, è anche soprannominato Bido.

Il soprannome Bido, spiega proprio Albano Junior al Corriere della Sera, nasce da Jasmine Carrisi, l’altra figlia che Albano ha avuto dalla Lecciso: “Mia sorella da piccola non riusciva a dire bimbo. E così è rimasto, anche per gli amici”. Oggi il più giovane dei Carrisi ha 16 anni ma già le idee chiare: meglio lavorare che studiare. “Dopo la maturità lavorerei subito: voglio fare il manager delle nostre tenute, seguire il vino, l’accoglienza…”. Il padre lo rimbrotta con rigore paterno e amorevole: “Non se ne parla, tu farai Economia, non voglio fare con te lo stesso errore di Yari…”.

Intanto Albano Junior, d’estate, lavora nella tenuta.

“Affianco il manager”, ma niente privilegi. “L’anno scorso ho imbottigliato il vino per un mese”, sottolinea. Beccato da papà: “Non erano due giorni?”.

Fonte: Corriere della Sera.