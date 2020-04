ROMA – Mentre papà Al Bano sta trascorrendo la sua quarantena nella tenuta di Cellino San Marco insieme alla compagna Loredana Lecciso con la quale ha dichiarato di essere tornato, Romina Jr continua a restare bloccata a Ibiza a causa del blocco dei voli deciso per l’emergenza coronavirus.

Romina Jr era andata a trascorrere un weekend che si sta rivelando decisamente lungo. E’ lei stessa a raccontare su Instagram quello che le è accaduto: un viaggio di piacere di pochi giorni, a causa del blocco per il Covid-19, la sta costringendo a restare in Spagna per tutte queste settimane. Una vicenda che inevitabilmente l’ha fatta separare dai suoi affetti.

La figlia di Al bano e Romina Power appare in una foto Instagram e scrive: “Giorno 27 della quarantena. Doveva essere un weekend lungo e si è trasformato in una dolce quarantena. L’umore fluttua, la fame è sempre con coltello e forchetta in mano. La ricrescita incombe, la pedicure un ricordo lontano. La natura sboccia, le api ronzano. I pensieri tanti e sparpagliati ma le paure sempre le stesse… E alla fine, sarà solo un ricordo malinconico di un periodo che speriamo di non dover mai più assaporare. Tenete i nervi saldi e le mani pulite. Ce la dovremo fare…” (fonte: Instagram).