ROMA – Al Bano, protagonista su Canale 5 con 55 passi nel sole, lo show con cui ha celebrato la sua carriera, trasmissione assai apprezzata dal pubblico, questa volta dà spettacolo a Striscia la Notizia, dove viene annunciato in una versione senza precedenti.

“Al Bano come non lo avete mai visto”, spiegano dal tg satirico ideato da Antonio Ricci. Infatti il cantante ha interpretato il famoso Gabibbo. Per una volta all’interno del celeberrimo costume del pupazzone rosso, simbolo di Striscia la Notizia, c’era proprio Albano Carrisi.

Ascolti tv mercoledì 30 gennaio 2019

Se la prima puntata di “55 passi nel sole”, mercoledì scorso, aveva ottenuto un buon risultato – riscattando di fatto Mediaset dal tonfo di qualche sera prima con “Adrian” – non si può dire lo stesso della seconda. La serata evento per festeggiare i 55 anni di carriera di Al Bano Carrisi, in onda su Canale 5, ha ottenuto 3.048.000 telespettatori e uno share del 16,06%. Un risultato abbastanza deludente, soprattutto se paragonato ai numeri raggiunti dai Quarti di Finale di Coppia Italia in onda su Rai 1.