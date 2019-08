ROMA – Loredana Bertè sta girando l’Italia con il suo tour estivo. Approfittando della tappa pugliese a Noci e prima di quella di San Pancrazio Salentino avvenuta ieri, sabato 10 agosto, durante la notte di San Lorenzo, la cantante ha deciso di fare una visita ad Al Bano nella sua tenuta di Cellino San Marco e per raggiungerlo ha fatto l’autostop.

La scena è stata immortalata in alcuni video che è stata la stessa Loredana a pubblicare sulle sue Instagram story. La cantante calabrese si è mostrata col pollice alzato mentre fa l’autostop in una strada di campagna tra le vigne. La Bertè abbraccia il cartello stradale che segna i tredici chilometri che la separano dalla Tenuta Carrisi e dice: “Sono vicina alla Tenuta di Albano. Spero di arrivare presto e che qualche macchina mi raccatti perché il mio manager si è rifiutato, non viene, nessuno viene, solo io ci devo andare. Ma non passa nessuno, un ca**o di nessuno. Forse una macchina, sarà quella di Albano che mi viene a prendere?”.

Alla fine l’incontro tra i due c’è stato davvero. “Posto incantevole” ha scritto via social Loredana.

