ROMA – Al Bano e Loredana Lecciso, dopo l’ospitata a Live Non è la D’Urso, avrebbero trascorso la notte nello stesso hotel e forse nella stessa camera. A farlo intendere, con un post su Instagram, sarebbe proprio la Lecciso.

“Colazione in camera…” (con tanto di emoticon a forma di cuore) ha cinguettato Loredana, postando una foto che la vede ritratta accanto al suo ex. Immediatamente i fan si sono scatenati, sognando un riavvicinamento tra i due. Il post è stato commentato durante la puntata di ieri, 14 marzo, di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso si è detta sorpresa del tenero scatto e Giovanni Ciacci ha rivelato: “Ieri dietro alle quinte li ho visti. Si guardavano con occhi innamorati. Mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo” ha rivelato Ciacci a Barbara D’Urso. Quest’ultima, però, interpellata sull’argomento ha detto che non è a conoscenza di un possibile ritorno di fiamma. “Sono un bellissimo esempio di famiglia allargata”, ha dichiarato la conduttrice che nella sua nuova trasmissione ha invitato anche i figli Jasmine, Bido e Brigitta.

Per il momento come prove di un possibile ritorno di fiamma tra Al Bano e la Leccio si hanno solo le parole di Giovanni Ciacci. Staremo a vedere. (Fonte: Mediaset Play)