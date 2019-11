Al Bano, Loredana Lecciso intervistata dalla D’Urso. Nuovo: “Romina non ha gradito, è fuori di sé”

ROMA – Secondo quanto racconta il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, tra Romina Power e Loredana Lecciso sarebbe in corso uno scontro. “Pare che la cantante sia fuori di sé dopo l’ospitata in tv della Lecciso”, si legge su Nuovo.

La Lecciso è stata infatti intervistata a “Live – non è la D’Urso” ed ha teso la mano alla Power. “Non ho nulla contro di lei” ha detto in trasmissione. La compagna di Al Bano si aspettava probabilmente un cenno conciliante da parte della Power che però non è arrivato.

Gli attriti tra la Power e la Lecciso avrebbero le radici profonde. Al matrimonio di Cristel, la figlia di Al Bano e Romina, la Lecciso non sarebbe stata nemmeno invitata. Anche l’anno passato, quando Al Bano ha celebrato in tv i 55 anni di carriera con due serate evento, non c’è stata traccia di Loredana Lecciso e dei figli avuti con il cantante.

Intanto però, malgrado i mancati inviti ad eventi importanti, a giudicare dai social tra Loredana e Al Bano la storia d’amore sembra procedere a gonfie vele. E a quanto pare, come era prevedibile, quanto sta accadendo tra la sua compagna e la sua ex moglie dispiace molto ad Al Bano.

Fonte: Nuovo