ROMA – Al Bano e Loredana Lecciso si sposano. A lanciare il clamoroso gossip è il settimanale Nuovo secondo il quale, il cantante e la madre dei suoi figli minori, Jasmine e Albano Junior, convoleranno presto a nozze. “Nemmeno i figli di Carrisi e dell’ex moglie Romina Power sono riusciti a far cambiare idea al cantante”, scrive Nuovo nel nuovo numero in edicola. Con una copertina dedicata alla coppia, Nuovo annuncia il matrimonio imminente riportando le dichiarazioni raccolte da una fonte anonima: “Loredana e Al Bano torneranno insieme e a breve si sposeranno”.

La relazione tra il cantante e Loredana Lecciso è durata 18 anni. Nonostante si siano separati, l’affetto non è mai venuto a mancare come ha spiegato la stessa Lecciso a Nuovo. “Diciotto anni sono volati e il tempo ha fortificato il nostro rapporto”. Il ritorno di fiamma però non è mai stato annunciato dalla coppia, anche se la Lecciso su Instagram, nelle ultime settimane, ha pubblicato spesso foto in cui è insieme all’ex compagno. (fonte NUOVO)