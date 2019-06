ROMA – Loredana Lecciso e Al Bano insieme al concerto di Biaggio Antonacci e Laura Pausini che la sera di ieri, mercoledì 26 giugno, si è svolto a Bari. La loro presenza è stata testimoniata dalla stessa Lecciso che ha postato alcune stories su Instagram.

La Lecciso, per l’occasione indossa un top nero, Al Bano l’immancabile panama bianco. La coppia non si trova nel backstage ne in qualche posizione privilegiata: sono posizionati sugli spalti insieme ai molti fan presenti allo stadio San Paolo (almeno 43mila persone). Loredana canta e si diverte, Albano appare un po’ più rigido forse concentrato più sulle estenzioni vocali della Pausini.

Le stories sono due. Probabilmente a riprendere la coppia è la figlia Jasmine, anche lei presente al concerto insieme alla zia Amanda Lecciso.

Tutte e due le brevi stories hanno come sottofondo un’unica canzone: “Strani Amori” di Laura Pausini. Una scelta che non sembra fatta a caso, se si ricorda il testo del brano: “Strani amori che / Fanno crescere e sorridere / Fra le lacrime / Quante pagine lì da scrivere / Sogni e lividi da dividere”. E ancora: “Strani amori che / Vanno e vengono / Nei pensieri che li nascondono / Storie vere che ci appartengono / Ma si lasciano come noi”.

