ROMA – Al Bano è diventato nonno e lo ha annunciato in diretta durante il talent show di Rai 2 The Voice of Italy, di cui è coach. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Il cantante e la ex moglie Romina Power hanno avuto il primo nipote dalla figlia Cristel. Una doppia vittoria per Al Bano, che in finale ha visto trionfare anche la sua concorrente Maryam, proclamata The Voice 2018.

La puntata finale del talent show di Rai 2 è iniziata con un annuncio speciale. Cristel Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, ha partorito proprio il 10 maggio. “Uno dei giorni più belli della mia vita”, ha dichiarato il cantante che si è riavvicinato a Romina. C’è chi ovviamente ha chiesto del nome del nascituro, ma Al Bano spiega: “”E’ nato a Zagabria, suo papà è russo, la mamma, mia figlia Cristel, è italo-americana e per lui hanno inventato un nome che ancora non sono sicuro di pronunciare bene…”.

Una giornata decisamente da non dimenticare, non solo per la gioiosa notizia familiare, ma anche perché la sua concorrente di The Voice, Maryam, con cui ha duettato cantando The prayer, che gli ha fatto guadagnare anche i complimenti di Francesco Renga.