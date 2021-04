Al Bano torna a parlare della scomparsa della figlia Ylenia Carrisi: “Ho messo in dubbio la fede, mi sentivo punito”. Il cantante ha raccontato il suo dramma alla trasmissione Ciao maschio, condotta da Nunzia De Girolamo. Il cantante pugliese parla così, ricordando la scomparsa della figlia avvenuta nel gennaio del 1994 a New Orleans.

Al Bano, Ylenia Carrisi e la fede

Al Bano ha raccontato: “La fede è stata centrale nella mia vita, ho sempre avuto fiducia in Dio. Negli anni ’90 però, dove mi è successo di tutto, mi sono interrogato ed ho avuto seri dubbi”. Poi Al Bano prosegue: “Ho messo in dubbio Dio e la fede, perché mi sentivo punito per cose che non avevo commesso. Ho capito – ha proseguito il cantautore – che anche il buon Dio aveva perso suo figlio, quindi ho ripreso ciò che avevo abbandonato e questo mi ha fatto stare meglio”.

Il racconto di Jasmine Carrisi

Tempo fa l’altra figlia di Al Bano e Romina Power, Jasmine Carrisi, raccontò a proposito dei genitori: “Essere figlia di Al Bano a volte mi ha fatto soffrire”. Jasmine è ora diventata una cantante e spiega di “aver [però] imparato a farmi scivolare addosso tutto quello che fino a questo momento mi impediva di essere me stessa”. Poi l’annuncio: “Voglio cantare insieme a mio padre”.

Jasmine Carrisi ha fatto poi una rivelazione sul padre. La ragazza ha svelato che il cantante è molto geloso in generale della figlia e specialmente del fidanzato Alessandro Greco. La giovane cantante racconta un aneddoto: “Per girare il video della mia canzone mi ero messa una felpa larga, ma avevo la gonna corta. Papà mi fa: ‘Dove te ne vai in giro con quelle cosce di fuori?’ Io mi sono mesa a ridere, lui pure”.